Deputado Júlio César defende sistema eleitoral: “Tenho confiança muito grande nas urnas”

Após vários ataques ao sistema eleitoral e às urnas eletrônicas, o deputado federal Júlio César (PSD) defendeu o processo e afirmou que o Brasil seria "um modelo" a ser seguido mundialmente. Na última semana representantes técnicos das Forças Armadas, indicados pelo Ministério da Defesa, iniciaram uma inspeção dos códigos-fonte das urnas eletrônica. O processo foi requisitado pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, que constantemente tem criticado a inviolabilidade das urnas.



Para Júlio César a transparência e a segurança do processo eleitoral são parâmetros invioláveis. “A cada eleição se moderniza o sistema eleitoral brasileiro, eu tenho uma confiança muito grande de que elas são seguras e que está servindo de modelo para vários países no mundo, até pela velocidade que se apura, pela transparência, pelos dados que geram as urnas eletrônicas do Brasil”, destacou o deputado federal.

O deputado ainda comentou a possibilidade de Wellington Dias ser ministro em um futuro governo de Lula. Para Júlio César nada passa de especulação. “O se tem primeiro que ser eleito, depois ser convocado, o nosso trabalho é para eleger o Wellington senador”, concluiu o deputado.

