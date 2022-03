Deputado Marcos Aurélio amplia base em Teresina e ganha apoio de três vereadores

O deputado federal Marcos Aurélio Sampaio (PSD) trabalha nos bastidores para ampliar sua base de atuação na capital. Após se filiar ao PSD na coligação cruzada MDB x PSD o parlamentar viu aumentar a concorrência para manter a cadeira federal hoje ocupada, o filho de Themístocles disputará com Júlio César, Fábio Abreu, e Castro Neto uma vaga na chapa do PSD.



Além do apoio histórico do vereador Zé Nito (MDB) em Teresina, Marcos Aurélio terá ainda a articulação de mais dois vereadores e um suplente. Um dos principais coordenadores de Marcos Aurélio na capital será o vereador Venâncio Cardoso (PSDB), ele revela as adesões já fechadas em Teresina.

“O Marcos Aurélio tem o meu apoio e o apoio de outras pessoas, o grupo do Zé Nito, o vereador Vinício Ferreira e o ex-vereador Ítalo Barros. Estive com ele e acho que essa é a eleição de gente nova, disposta e com novas ideias. Estamos entusiasmados e ampliando as bases de apoio a candidatura de Marcos Aurélio”, finaliza o parlamentar.

FOTO: Elias Fontinele/ODIA





É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no