Deputado Marden Menezes critica demora no início dos trabalhos legislativos na Assembleia

O deputado Marden Menezes (PSDB) solicitou, durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi), na última quarta-feira (16), que a Mesa Diretora providencie, o quanto antes, a formação das comissões técnicas da Casa. Para o parlamentar, a demora está prejudicando o andamento dos trabalhos.

Uma audiência pública, que foi aprovada ainda no mês de dezembro de 2021, para tratar do vencimento dos professores da rede pública do Piauí, está impossibilitada de ocorrer por conta da não formação das comissões técnicas. Marden Menezes disse que os profissionais estão aguardando a realização do espaço para se manifestar sobre o assunto.

Além da maior celeridade, o deputado pediu que os líderes partidários já considerem na composição as possíveis mudanças de sigla partidária que devem acontecer entre os meses de março e abril deste ano. Ele lembrou que isso representará transformações na composição dos blocos dentro da Alepi.

Franzé Silva (PT) concordou com Marden Menezes e disse que iria tratar com o líder do governo e os demais líderes para que fosse feita uma reunião na segunda-feira (21) para tratar do tema. O deputado enfatizou que o ano é curto por causa do período eleitoral e, realmente, a celeridade solicitada é importante.

FOTO: Thiago Amaral Ascom Alepi

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com Informações Ascom Alepi