Deputados chegam a acordo e Franzé alternará presidência da Assembleia com Severo Eulálio

Deputados do MDB e do PT selaram na manhã desta terça (27) a aliança para que Franzé Silva (PT) e Severo Eulálio (MDB) se alternem na presidência da Assembleia Legislativa do Piauí pelos próximos quatro anos. A decisão foi concretizada com a aprovação do projeto de resolução apresentado pelo deputado João Madison (MDB) que definiu que as duas eleições, para os biênios de 2023-2024 e 2025-2026, serão realizadas no dia 01 de Fevereiro de forma simultânea. O texto foi aprovado na CCJ da casa e seguirá para o plenário.



A definição põe fim ao impasse na base aliada do Governo já que os dois partidos poderiam disputar o comando do legislativo. O PT chegou a ameaçar que não aceitaria qualquer acordo, buscando presidir a Assembleia pelos quatro anos. Para que o acordo fosse concretizado o Governador eleito Rafael Fonteles participou ativamente do diálogo.

FOTO: Thiago Amaral / Ascom Alepi

Autor do projeto, João Madison comemorou o entendimento. “Quero agradecer ao Governador Rafael Fonteles, ao Wellington Dias, ao Partido dos Trabalhadores, em nome do futuro presidente da casa Franzé, e dizer da nossa satisfação de podermos estar selando a mudança do regimento dando condições para que a gente faça as duas eleições no dia 01 de fevereiro. Nosso candidato é o deputado Severo Eulálio, com o Franzé comandando o primeiro biênio. Isso mostra a harmonia de todos que trabalharam e lutaram para eleger esse grupo político”, disse o deputado.

Fim da reeleição

Outro projeto importante que muda as bases da mesa diretora da assembleia legislativa para 2024 será a Proposta de Emenda a Constituição que encerrará a reeleição para a presidência da casa na mesma legislatura, a matéria também foi aprovada na Comissão.

Como uma adequação ao cenário federal, a matéria permite, na prática, que Severo Eulálio (MDB) dispute em 2027 uma eventual reeleição para a mesa diretora na Assembleia, já que uma nova legislatura se iniciará.

