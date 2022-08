Os Deputados Federais Átila Lira e Margarete Coelho (Progressistas) confirmaram que o Congresso Federal fará uma força tarefa nesta semana para aprovar projetos parados no parlamento. Há 34 dias do pleito eleitoral, deputados e senadores buscam eleger representantes nos estados, esvaziando as sessões em Brasília.



Segundo a Câmara haverá um esforço concentrado com votações a partir desta segunda, em sessão virtual marcada para as 17 horas. No total, a pauta do Plenário contém 37 itens, entre projetos de lei, medidas provisórias e requerimentos de urgência. Seis MPs que aguardam votação perderão a validade até a realização do primeiro turno das eleições, em outubro, caso não sejam votadas pela Câmara e pelo Senado nesta semana de votações.

Para Átila Lira o movimento é necessário para não deixar parar áreas essenciais do Brasil. "A força tarefa é necessária, por que o processo legislativo não pode ser paralisado por conta de eleições. Essa semana será uma semana de esforços concentrados para discutir essas matérias tanto na Câmara como no senado", afirmou o deputado.

Já a deputada Margarete Coelho defendeu a importância do congresso para o país. "Isso é tradição do Congresso Nacional, em período de eleição trabalhar em regime de força tarefa. O congresso Nacional não pode parar, ele é a alma do Brasil. É garante do cidadão brasileiro, estamos empenhados nisso, em não deixar que as matérias do povo sejam deixadas para depois. A campanha corre, mas o congresso tem que funcionar normalmente” finalizou a parlamentar.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no