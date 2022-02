Deputados criticam Dr. Pessoa por “desmonte” na Saúde e Assistência Social de Teresina

Deputados estaduais do Piauí fizeram duras críticas ao prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, na primeira sessão após o retorno do recesso parlamentar. Os parlamentares classificaram como um “desmonte” o processo atual de rompimento de contratos e convênios com entidades das áreas de saúde e assistência social. Nas últimas semanas o Portal O Dia noticiou com exclusividade o rompimento do convênio entre a Prefeitura e a Apae, e a redução do atendimento de pacientes do Hospital São Marcos após a corte do repasse da FMS ao hospital.



Tanto a deputada Teresa Britto (PV) quanto o deputado Franzé Silva (PT) reprovaram as mudanças feitas pela gestão Pessoa. Durante pronunciamento, Teresa chegou a acusar o prefeito de ser responsável pelas mortes na longa fila de atendimento que se formou no Hospital São Marcos. Para ela, 50% dos casos de pacientes com câncer que buscam atendimento no São Marcos não são atendidos por falta de repasses. “Não podemos deixar essas pessoas morrerem por falta de gestores. Isso sem contar àqueles pacientes que já estavam em tratamento e estão sofrendo. A doença é dolorosa e mata rapidamente se não tiver tratamento”, disse a deputada.

Já o deputado Franzé Silva (PT) revelou que não irá aceitar a descontinuidade dos serviços de atendimento. “Dos convênios que existem hoje, é importante que a Prefeitura tenha uma alternativa imediata de atendimento. Criticamos quando houve o rompimento com a Asa e a Fazenda da Paz, agora com a APAE. Cada um tem a sua forma de gestão, minha maior preocupação é rompimento sem continuidade. Não irei aceitar esse desrespeito na Assistência Social, principalmente para as pessoas mais pobres que precisam desse atendimento”, declarou o político.

A Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura de Teresina foi consultada sobre as denúncias, porém não se manifestou até a publicação da matéria. O espaço continua a disposição para os esclarecimentos.

Transporte público

O Transporte Público, outro grave problema não resolvido pela gestão de Dr. Pessoa, também foi alvo de críticas na Assembleia. O deputado João de Deus apresentou um requerimento para que haja mais uma audiência pública para discutir a situação. “Essa discussão envolve diversos setores como a Prefeitura, o Setut, a Câmara Municipal e entidades da sociedade civil como os representantes dos estudantes e dos motoristas. Esse é um problema que sempre existiu, mas precisamos deixar a nossa contribuição nessa discussão para ajudar a resolver essa questão”, informou o parlamentar sobre o requerimento que foi aprovado.





