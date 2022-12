Deputados do Piauí devem aumentar o próprio salário em mais de R$ 9 mil

Os deputados estaduais do Piauí aumentarão em mais de R$ 9 mil os seus próprios salários. O projeto de lei nº 188 foi apresentado pela Mesa Diretora da Assembleia e aumentará de R$ 25.322,25 para R$ 34.774,64 o pagamento mensal dos parlamentares. Também receberão o reajuste o Governador, Vice-Governador, e Secretários de Estado. Veja na íntegra o projeto de lei .



De acordo com o texto o subsídio mensal deve subir para R$ 29.469,99 a partir de 1º de janeiro de 2023. A partir de 1º de abril de 2023, R$ 31.238,19, a partir de 1º de fevereiro de 2024 R$ 33.006,39; e a partir de 1º de fevereiro de 2025, R$ 34.774,64. Todos ficando com o mesmo subsídio.

O reajuste dos parlamentares do Piauí é uma adequação a norma federal que elevou o salário de ministros de Estado, deputados federais, senadores, do presidente e do vice-presidente da República. O aumento federal foi promulgado na última segunda (26), os políticos receberão quase R$ 47 mil por mês. O último aumento salarial dos deputados piauienses ocorreu em 2015, o subsídio dos parlamentares é indexado ao pagamento dos deputados federais, os parlamentares da Assembleia recebem o percentual de 75% do salário de um deputado federal.

A matéria deve ser analisada nas comissões técnicas e em seguida será votada em plenário.

FOTO: Thiago Amaral/ Ascom Alepi

Com informações Ascom Alepi