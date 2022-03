Deputados do Piauí repudiam filme baseado em livro de Danilo Gentili e denunciam pedofilia

O deputado Gessivaldo Isaías (Republicanos) foi à tribuna da Assembleia Legislativa (Alepi) manifestar repúdio ao filme "Como se tornar o pior aluno da escola", inspirado no livro homônimo publicado pelo humorista Danilo Gentili.

O filme está no centro de uma polêmica em razão de uma cena com suposta incitação à pedofilia. “Nós combatemos a pedofilia e infelizmente não há um controle acerca dessas situações. Nós preservamos tanto as nossas crianças e observamos que não há um controle em cima da pedofilia no Brasil. Por isso manifesto o meu repúdio”,



O deputado Coronel Carlos Augusto (MDB) enfatizou a importância da fala de Gessivaldo Isaías.

Ministério proíbe veículação do filme

O Ministério da Justiça e Segurança Pública determinou que plataformas de streaming suspendam a exibição do filme Como se tornar o pior aluno da escola, baseado no livro homônimo do apresentador de TV e humorista Danilo Gentili. Em medida cautelar publicada no Diário Oficial da União desta segunda, 14, a pasta estabelece multa diária de R$ 50 mil em caso de descumprimento da decisão. Foram citados na portaria Netflix, YouTube, Globoplay, Amazon Prime Video e Apple TV.

Especialistas em Direito consultados pelo Estadão disseram que o ministério não tem competência para impedir a circulação de uma obra. Globoplay e Telecine afirmaram em nota que a decisão "ofende o princípio da liberdade de expressão, é inconstitucional e, portanto, não pode ser cumprida".

A medida foi tomada após o deputado Eduardo Bolsonaro (União Brasil-SP) compartilhar, neste domingo ,13, uma cena editada da obra alegando que ela faz "apologia à pedofilia". O trecho mostra um personagem interpretado pelo ator Fábio Porchat tentando convencer dois adolescentes a fazerem sexo com ele. No filme, uma comédia, os garotos fogem do homem após o convite, mas essa parte foi cortada do vídeo publicado pelo parlamentar.





Gentili se diz censurado

O apresentador e humorista Danilo Gentili disse ao Estadão que considera estar sofrendo censura por parte do governo federal, após determinação do Ministério da Justiça para que o filme "Como se tornar o pior aluno da escola" seja retirado das plataformas de streaming. Nesta terça-feira, 15, a Pasta instituiu multa diária de R$ 50 mil aos serviços que mantiverem a obra em seus catálogos. A decisão cita a Netflix, Globoplay, YouTube, Amazon Prime Video e Apple TV.

Gentili é autor do livro homônimo que deu origem ao filme, lançado em 2017, e ajudou a escrever o roteiro da produção audiovisual, que chegou recentemente aos serviços de streaming. Segundo ele, a determinação do Ministério "soa como oportunismo, censura e perseguição". O humorista afirmou que o movimento nas redes contra a obra, impulsionado por políticos bolsonaristas, serve para "destratar desafetos que possuem opiniões independentes, fazer cortina de fumaça contra problemas reais e engajar a rede deles" em ano eleitoral.

"Uma vez que o filme passou por todos os trâmites legais e classificatórios de todos os órgãos competentes, sem dúvida (parece censura)", disse o humorista. O livro foi lançado em 2009, com indicação para maiores de idade; já o longa, que estreou em 2017, recebeu classificação indicativa do Ministério da Justiça para espectadores acima de 14 anos.

