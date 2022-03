Deputados Marden e Gustavo Neiva se filiam ao Progressistas dia 01 de abril

O deputado estadual Marden Menezes (PSDB) confirmou que o Progressistas deve realizar o ato de filiação dele e de Gustavo Neiva no dia 01 de abril. A data é o penúltimo dia da janela partidária que fecha dia 02 de abril, e deve marcar um grande ato da oposição do Piauí que receberá também lideranças e prefeitos de cidades do interior.



Marden revelou os detalhes de como deve ser o ato de filiação e explicou que a presença do Ministro Ciro Nogueira está confirmada. “A data prevista é o dia 01 de Abril, que está disponível na agenda do ministro Ciro. Nós contamos com a presença e é muito importante que ele esteja aqui. Há uma sequência de eventos programados para o final do mês direcionados ao Progressistas e as oposições aqui no estado. Esse dia será formalizada a publicidade da nossa filiação e do nosso colega Gustavo Neiva”, afirmou o deputado.

Com as filiações de Marden e Gustavo Neiva o Progressistas passará a ter sete deputados na Assembleia, no partido ficam Júlio Arcoverde, B. Sá, Wilson Brandão, Belê Medeiros e Lucy Soares. O partido luta para manter sua bancada no legislativo, dos sete deputados Belê Medeiros, que apoiará o sobrinho, Aldo Gil, e Lucy Soares que apoiará a filha, Bárbara Soares não disputam a reeleição.



