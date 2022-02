Desembargador Erivan Lopes é eleito Presidente do TRE-PI

O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) realizou, na tarde da última quarta(02), eleição para definição dos ocupantes dos cargos de Presidente e de Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral do TRE-PI para o biênio 2022/2024, entre os desembargadores José James Gomes Pereira e Erivan José da Silva Lopes, em cumprimento ao art. 120, § 2º da Constituição Federal combinado com os artigos 26 do Código Eleitoral e 11 e 13 do Regimento Interno do TRE/PI.

A escolha se deu por meio de votação aberta colhida entre os sete (7) integrantes da Corte Eleitoral, em sessão administrativa extraordinária por videoconferência.

Os concorrentes aos cargos citados foram indicados ao TRE-PI pelo plenário do Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI), em votação realizada por aquela Corte no dia 22 de novembro de 2021.

Com o resultado da votação, o Desembargador Erivan José da Silva Lopes exercerá a função de presidente do TRE-PI pelo prazo de dois anos, cabendo ao Desembargador José James Gomes Pereira a função de vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral por igual período, cujas posses estão marcadas para o dia 08.04.2022 às 10h.

Erivan José da Silva Lopes é piauiense, nascido em Santo Antônio de Lisboa, tem 54 anos, formado em Direito pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR e ocupa o cargo de desembargador do TJ/PI desde o ano de 2009.

José James Gomes Pereira é piauiense, nascido em Parnaíba, tem 69 anos, formado em Direito pela Universidade Federal do Piauí – UFPI e ocupa o cargo de desembargador do TJ/PI desde o ano de 2008.

No final da sessão, o presidente do TRE-PI agradeceu à Corte pela eleição e condução de seu nome para Corregedor Regional Eleitoral.

De igual modo, o Desembargador Erivan agradeceu a confiança dos colegas do Tribunal de Justiça do Piauí que indicaram o seu nome e o do Desembargador James para os referidos cargos, o voto dos Srs. Juízes membros da Corte do TRE-PI bem como a participação efetiva, pontual, contributiva do Procurador Regional Eleitoral, Marco Túlio Lustosa Caminha e do Secretário das Sessões, Walter Shel Alves da Costa Raposo. Afirmou, ainda, que sua pretensão é manter o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí nesse rumo, que vem sendo conduzido já pelo Desembargador James, e retorno do TRE-PI ao selo de qualidade do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). “Esperamos, com isso, contar com a contribuição de todos os senhores para uma gestão eficiente e de qualidade”, finalizou.

FOTO: Assis Fernandes/ODIA

Com informações TRE-PI