Diego Melo mira na segurança pública e propõe acabar com facções no Piauí

O candidato do Partido Liberal (PL) ao governo do Piauí, coronel Diego Melo, terá a segurança pública como sua principal bandeira de campanha. Com o avanço das facções criminosas no estado, ele tende a apostar na estratégia utilizada pelo presidente Jair Bolsonaro nas eleições 2018, com termos de efeitos e críticas ao aparato de segurança.

“Vamos enfrentar a bandidagem, vamos afastar as facções daqui. Dou esse recado a partir de agora: em três anos não vai ter mais faccionado mais aqui. Vai ser coisa de ouvi falar”, afirmou Diego ao apontar o tom da campanha eleitoral em entrevista ao programa Comando Geral, da Fm O Dia.

Como proposta, Diego Melo apresenta ampliar a estrutura das polícias do estado, dobrar o efetivo das corporações e investir em tecnologia de ponta para mapear as organizações criminosas. Ele propõe ainda tirar da Secretaria de Estado da Segurança a gerência sobre as polícias.

“As polícias serão instituições autônoma e independente. A Secretaria de Segurança será um mero órgão de convênio com o governo federal e os município não mais será gestor da Segurança Pública. Cada polícia vai cuidar das suas competências constitucionais”, disse.

Os candidatos ao governo do Piauí estarão frente a frente no debate realizado pelo Sistema O Dia de Comunicação no dia 17 de agosto. A partir das 20h30, o debate vai ao ar pela O Dia Tv, canal 23.1, Fm O Dia, 92,7, Portal O Dia e nas redes sociais.

