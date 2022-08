Disputa para senador é a maior dos últimos 30 anos no Brasil, concorrência cai no Piauí

A eleição para o Senado em outubro tem 237 candidatos registrados para 27 cadeiras em disputa, o que dá uma média de 8,7 postulantes por vaga. É a mais concorrida em pelo menos 30 anos, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral

No Piauí oito candidatos disputam uma cadeira para o senado federal, Albetiza Moreira (PCO), Don Lotti (Patriota), Fábio Sérvio (Podemos), George Mágno (Psol), Gervásio Santos (PSTU), Joel Rodrigues (Progressistas), Professor Ajosé (PMN) e Wellington Dias (PT). Até o momento apenas duas candidaturas foram deferidas pelo TRE, a do ex-governador Wellington Dias e de Gervásio Santos. As outras seis aguardam julgamento.

Em comparação com anos anteriores a concorrência caiu no Piauí. Em 2018, quando duas vagas foram preenchidas, o Piauí teve 18 candidatos ao senado, uma concorrência de 9 candidatos por vaga, o maior número da história. Já em 2014 foram seis candidatos, em 2010, 13 candidatos. Em 2006, quando apenas uma vaga foi disputada, o estado registrou nove candidaturas.

Em alguns estados, a disputa é ainda mais acirrada do que a média. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem 13 pretendentes ao Senado, seguido de Distrito Federal, Pará e Tocantins — com 12 candidatos cada. Os estados com menor concorrência são Alagoas e Maranhão, com 5 candidatos. Bahia, Ceará e Mato Grosso do Sul têm 6 pretendentes cada.

Histórico

Nas eleições anteriores, a concorrência para o Senado foi 8,7 candidatos por vaga em 2022, 6,6 candidatos por vaga em 2018. Já em 2014 a concorrência foi de 6,8 candidatos por vaga, seguido por 5 candidatos por vaga em 2010, 8 candidatos por vaga em 2006. No ano de 2002 a concorrência foi de 5,8 candidatos por vaga, em 1998, 6,4 candidatos por vaga. Finalizando em 1994, com a menor concorrência a disputa foi de 2,5 candidatos por vaga.

