Dividido entre Silvio e Rafael, PDT recusa convite para a vice de Washington Bonfim

O PDT recusou oficialmente o convite do Cidadania para compor a chapa majoritária da sigla no Piauí. A informação foi confirmada pelo presidente do partido, Evandro Hiid. O PDT segue a indefinição entre apoiar a oposição com Silvio Mendes, ou aderir a base governista votando em Rafael Fonteles. Pode pesar na decisão a histórica ligação da sigla com as gestões do PSDB na capitale a proximidade com o ex-prefeito Silvio Mendes.



No último mês o pré-candidato do Cidadania ao governo do estado, Washington Bonfim, demonstrou interesse em ter o PDT na chapa majoritária, a proposta, porém, foi rejeitada por Evandro Hiid. “Estive por duas oportunidades com o professor Washington e a gente não vê possibilidade e circunstância positiva para uma coligação a nível de estado do Piauí. Falou-se em uma federação que não prosperou, temos um apreço grande pelo secretário Washington Bonfim, mas a gente não vê nada que vincule uma caminhada que possa estar fortalecendo o PDT”, afirmou o dirigente.

Hiid ainda explicou que a definição entre Silvio ou Rafael será anunciada nas próximas semanas. “O nosso palanque no Piauí vamos construir com o fortalecimento das nossas chapas. Tendo uma chapa forte para deputado estadual e federal aqui, levando a história de Ciro Gomes nos quatro cantos do estado, isso fortalece o palanque do nosso candidato a presidência. Teremos a definição do nosso candidato ao governo em breve, temos conversas bastante adiantadas e estamos fazendo o possível para sair com o PDT mais fortalecido em 2020”, concluiu o vereador.



FOTO: Tarcio Cruz

