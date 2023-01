Divisão do Piauí deve voltar a ser discutida, propõe prefeito de Alvorada do Gurgueia

A divisão do estado do Piauí para a criação do estado do Gurgueia deve voltar à pauta da política estadual. O prefeito do município de Alvorada do Gurgueia, Lécio Gustavo (MDB), se propõe a resgatar a discussão que está adormecida há quase uma década e que chegou a tramitar na Câmara dos Deputados.



Lécio revelou ao Portal O Dia que a ideia é recomeçar o debate pela Associação Piauiense de Municípios (APPM) que teve sua nova diretoria empossada na última terça-feira (03) e da qual Lécio é integrante. O prefeito disse que já antecipou a pauta com o presidente da entidade Toninho de Caridade.

Prefeito de Alvorada do Gurgueia. Foto: Jailson Soares/ODIA

“É uma discussão que foi adormecida há muito tempo, mas é um sonho e um desejo da população devido às dificuldades que temos na região. Essa foi uma das propostas que levamos ao presidente Toninho de Caridade e ele abraçou a ideia para que possamos trazer a ideia para chegar ao cenário estadual e até no cenário federal”, disse o gestor.

O gestor elencou as dificuldades que os municípios do extremo Sul do Piauí enfrentam para alcançar os serviços do Estado. As cidades de Corrente e Cristalândia são utilizadas como exemplos por Lécio para demostrar as distâncias que a população precisa percorrer em busca de tratamento de saúde.

“Vamos ter que trabalhar muito porque temos uma diversidade de ideias da população, do meio político. Temos que trabalhar com muita habilidade e com muita cautela. Como sou representante do Sul do Piauí, temos o compromisso de resgatar as entidades daquela região para que possamos unificar não só os municípios, mas as entidades”, disse.

O estado do Gurgueia

A emancipação político-administrativa da região Sul do Piauí envolveria 155.568 quilômetros quadrados (km²). O estado do Gurgueia ficaria com 87 municípios ao Sul do Piauí e teria a cidade de Alvorada do Gurgueia com a capital. Essa seria a 28ª unidade federativa do Brasil e a 10ª do Nordeste.

A divisão já possuiu dois projetos na Câmara dos Deputados. O primeiro deles é datado de 1994, um Projeto de Decreto Legislativo de autoria do então deputado Paes Landim, que solicitou um plebiscito para que a população do Piauí fosse consultada. O segundo, de autoria de João Vicente Claudino, é do ano de 2007.

“O centro das decisões ficará próximo ao problema, uma racionalidade administrativa, e o cidadão que vive na região se sentirá e será melhor atendido em suas necessidades. Como dizia o geógrafo e intelectual Milton Santos, "quanto mais longe do poder, mais difícil é fazer ouvir a própria voz", discursou JVC à época da defesa do projeto na Câmara Federal.

