Dois homens são mortos a tiros na estrada da Alegria

Dois homens - ainda não identificados - foram encontrados mortos a tiros na madrugada deste sábado (20), na estrada da Alegria, na Zona Sul de Teresina.

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar até o local onde os estavam os corpos. Pessoas que moram próximo ao local do crime disseram à polícia que ouviram vários disparos de arma de fogo, mas não viram quem atirou ou de onde foram feitos os disparos.

De acordo com a Companhia Independente do Promorar (22º BPM), os policiais encontraram ainda um motocicleta modelo Pop 100 no local.

Após o isolamento da área, a Perícia Criminal e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados. A Polícia Civil, através do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), vai investigar o caso.





