Dois vereadores do Progressistas anunciam apoio a candidatura de Rafael Fonteles

O pré-candidato a governador, Rafael Fonteles (PT), e o pré-candidato a vice-governador, Themístocles Filho (MDB), reuniram na última quinta (7) os vereadores e suplentes de vereadores de Teresina que apoiam a base governista. Durante o encontro, o pré-candidato do PT recebeu as adesões dos vereadores Valdemir Virgino e Neto do Angelim, ambos do Progressistas.



Além dos dois parlamentares dois suplentes da base governista, Inácio Carvalho (Progressistas) e Nilson Cavalcante (UB), também aderiram a campanha do petista.

Rafael comentou sobre a reunião e destacou que deve intensificar a agenda na capital. “Tivemos um encontro excelente com os vereadores de Teresina e com os suplentes com votações importante, que demostram apoio à nossa pré-candidatura. Discutimos aqui o nosso calendário de agenda, de reuniões, de comunicação com o povo de Teresina objetivando falar do nosso programa de governo”, ressaltou Rafael.

O vereador Neto do Angelim destacou que a adesão era natural, já que apoia candidatos proporcionais do grupo governista. “A gente apoia o pré-candidato Florentino e o pré-candidato Carlos Augusto, que já estão no time, então nada mais justo do que a gente acompanhar o restante do time, para estarmos todos juntos no mesmo time”, afirmou Neto do Angelim.

Com a adesão dos dois e da vereadora Thanandra Sarapatinhas, anunciada pela manhã, Rafael Fonteles passa a contar agora com o apoio de 20 dos 29 vereadores da capital.

