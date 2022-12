Dr. Pessoa apaga post após dar dicas de como soltar foguetes, que é crime estadual

Defensores da causa animal fizeram duras críticas ao Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, após o gestor fazer um post em suas redes sociais pessoais na tarde da última quinta (29). A publicação trazia um informativo dando dicas de como soltar foguetes e fogos de artifício em segurança. No Piauí uma lei estadual, de nº 7.643, de 26 de novembro de 2021, proíbe o manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de estampidos e de artifícios que possuem efeito sonoro ruidoso.



A queima de fogos causa em cachorros, gatos, aves e outros animais, sinais graves de estresse, agressividade, ansiedade, podendo causar até mesmo infarto. Após a repercussão negativa da publicação o prefeito, que se apresenta como defensor da causa animal, apagou a postagem. Em grupos de mensagens diversos apoiadores da causa animal criticaram a iniciativa por parte da comunicação do Prefeito.

A postagem teria como intuito evitar acidentes no período de festas do final de ano. De acordo com o Conselho Federal de Medicina em um estudo em parceria com a Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão e Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, durante o período de Reveillon ocorre um aumento significativo no número de queimaduras, fraturas e amputação de membros pelo manuseio incorreto de fogos de artifício.

Por meio de nota a Secretaria de Comunicação da Prefeitura revelou que a postagem foi um equívoco. “A postagem foi um erro por parte da agência de publicidade que administra as redes sociais do prefeito e já foi tirada do ar. O prefeito doutor Pessoa reafirma o seu compromisso com a causa animal, que sempre foi uma bandeira sua desde a sua campanha eleitoral”, afirmou em nota.

