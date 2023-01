Dr. Pessoa confirma diálogo com o PT para partido assumir Saad’s

O Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, confirmou na manhã desta quinta diálogos com o Partido dos Trabalhadores para que a sigla ocupe Superintendência Administrativas do município. De acordo com informações de bastidores a Saad Sul, que hoje é indicação do deputado Jeová Alencar (Republicanos), e a Saad Leste, ocupada por James Guerra, serão concedidas ao PT.



O remanejamento dos cargos faz parte de uma readequação administrativa do Prefeito que busca apoio do PT para a sua reeleição. Hoje a sigla indica o presidente da Fundação Wall Ferraz e Deolindo Moura teria participações em cargos de segundo escalão. Apesar do interesse de Dr. Pessoa o PT estaria divido e o próprio Deolindo e a vereadora Elzuila Calisto discordam da forma como o acordo é construído.

FOTO: Assis Fernandes

Dr. Pessoa comentou a reunião com Wellington Dias e confirmou a intenção do acordo. “Era para ser neste fim de semana, algumas pessoas estão articulando essa conversação. Não sei se na próxima ou mais na frente, contanto que já existe interesse do Magalhães, o Dudu, Elzuila e etc. As pessoas do grupo do PT estão articulando. Na semana passada o Ministro Wellington Dias ligou pra mim, mas teve que voltar rapidamente. Vai acontecer ? vai. Deus quer, o PT quer e o prefeito quer”, afirmou.

O prefeito ainda negou que a aliança envolverá também a Semcaspi. “É uma intenção administrativa, tem um viés político, mas é administrativo. Tem o Governo Federal, Estadual, não vou ficar de mimimi no meio sem trabalhar para o povo de Teresina. Sempre trabalhando e prol do povo de Teresina. Esses que vierem trabalharem conosco estamos de coração aberto. Temos uma conversação forte com relação as Saad’s. Sobre a Semcaspi é uma conversação macro, um cargo ou outro”, concluiu.





