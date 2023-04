Dr. Pessoa confirma reforma administrativa com divisão das Saads na zona Sul e Sudeste

O Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, revelou na manhã desta quarta (19) os detalhes da reforma administrativa que começou a tramitar na Câmara Municipal da capital. Pelo texto as Saad’s Sul e Sudeste serão dividas em duas e a nova coordenadoria de bem estar animal será criada. O projeto ainda recriará a central de compras e licitações e estabelecerá uma coordenação para a Casa da Mulher Brasileira que será inaugurada este ano. O projeto será votado em regime de urgência no legislativo.



A área de atuação e determinação geográfica de cada Saad será determinada por decreto. Tanto a Saad Sul e a Sudeste serão dividas em 1 e 2, não mudando a nomeclatura das pastas.

O Secretário de Governo, Michel Saldanha, comentou o teor do projeto e destacou a eficiência que poderá trazer para a gestão. “Não se trata única exclusivamente de viabilizar a divisão das Saads Sul e Sudeste, se percebeu que o desmembramento irá trazer muitos benefícios, trazendo agilidade e eficiência. Vamos ter o retorno da central de compras, baseado na nova lei de licitação tanto para a Fundação Municipal de Saúde como a criação destas mesmas central de compras no Prodater e na Eturb, atendendo uma exigência da nova lei de licitação”, afirmou o gestor.

Já o Prefeito Dr. Pessoa negou que as indicações para as novas pastas serão políticas, para ele a população que deverá ser contemplada. “É de interesse do povo de Teresina, os vereadores são qualificados e não vejo por que não ser aprovado. São duas saads que são dividas para eficiência administrativa, podem ser três em um outro momento ou até quatro. Quem vai ser contemplado é o povo de Teresina, não os políticos”, disse Dr. Pessoa.

FOTO: Tarcio Cruz/ O DIA

Custo para a gestão

Michel Saldanha confirmou também que o projeto trará um impacto financeiro, porém a expectativa é diminuir o dano nas contas municipais. “Toda mudança gera um impacto financeiro, a determinação do Dr. pessoa é que fizéssemos essa reforma administrativa gerando o menor impacto possível. Claro que na divisão da Saad tem a geração de novos cargos, mas isso sempre olhando para a questão do impacto e fazendo o remanejamento de cargos que estavam desocupados que precisaram ser utilizados neste nova estrutura. Vamos encaminhar um texto enxuto para gerar os melhores serviços ofertados”, finalizou.

