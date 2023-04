Dr. Pessoa diz que “é zero” a possibilidade de não disputar reeleição em 2024

O Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, descartou qualquer possibilidade de não disputar a reeleição em 2024 durante entrevista na manhã desta segunda (17). Segundo o gestor a hipótese “é zero” de que ele não dispute o pleito no próximo ano. Nos bastidores alguns aliados do palácio da cidade cogitam a chance de que o deputado Jeová Alencar possa ser o nome do Republicanos no pleito.



Perguntado sobre a possibilidade de uma aliança com a ex-deputada federal Margarete Coelho, que poderia ser candidata a vice de Dr. Pessoa, o prefeito elogiou a ex-deputada. “Eu nem sabia disso daí, a Margarete Coelho é uma grande cidadã, uma grande deputada federal. Pra mim independente do viés político ela é minha amiga. Se isso acontecer vou abrir os braços para que ela venha”, disse.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

O Prefeito confirmou também que alterações serão feitas na Fundação Municipal de Saúde. A expectativa é que a atual presidente do órgão, a enfermeira Clara Leal, seja substituída. “Mudança não, vamos fazer a junção de pessoas para fluir melhor a saúde do município de Teresina. Não tem mudança, tem um somatório de ideias, de atitude que precisa. Ninguém fará uma coisa perfeita se não tiver grupos focados, não foi nem eu que procurei essa junção, sabia que precisava e a Dra. Clara Leal aceitou”, finalizou.

