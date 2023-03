Prefeito diz que ainda espera apoio do MDB para 2024: “só saem se quiserem”

O Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, revelou na manhã desta terça (28) que ainda não descartou completamente contar com o apoio do MDB na eleição do próximo ano. Eleito pelo partido, o prefeito rompeu com parte da legenda ao exonerar indicados do deputado Henrique Pires e também do presidente da Assembleia, Themístocles Filho.



O Prefeito busca atrair novos partidos para fazerem parte da coligação governista que buscará a reeleição em 2024. Além do próprio Republicanos o União Brasil é outra sigla que oficializará em breve adesão à base aliada de Dr. Pessoa.

Fazendo uma analogia o Prefeito revelou que irá rebater os ataques sofridos por rivais políticos. “Tomei café com o ex-comandante da Assembleia Legislativa de Teresina duas vezes na casa do Professor Zé Nito e eu disse, vamos nos unirmos e o meu vice-prefeito é o Professor Zé Nito. Não quis, passaram foi um grupo ligado a ele jogar pedra. Agora de tanto receber pedrada eu estou devolvendo, mesmo que em um estilo educativo”, afirmou.

O Prefeito destacou também que espera manter a ala do MDB ligada ao senador Marcelo Castro dentro do seu grupo político. “É difícil, mas não é impossível essa junção, mas eu quero estar junto. Tanto é que o Roncalin e o Carlos Ribeiro são indicação do Marcelo Castro, esses só saem da minha gestão se quiserem. São cinco, seis que ainda estão na minha gestão, traga a lista que retiro”, afirmou o Prefeito.

Apesar da expectativa de Dr. Pessoa, o MDB já definiu que terá candidatura própria em Teresina. Os deputados Henrique Pires e Ana Paula Santana demonstraram interesse em disputar o pleito.

“Só não quero me afastar de Deus”

Ao comentar possíveis alianças políticas o Prefeito evitou falar em racha político mas salientou que pode se afastar de qualquer aliado. “Estamos em construção com os partidos, está avançando bem. Gostaria de contar com aqueles que querem juntos fazermos mais por Teresina, esses sim. Procurei aproximação com o PT, mas disseram que a aproximação era só administrativa, não política, então eu disse que não queria. Só não quero me afastar de Deus, mas daqueles que acham que não vou, três pontinhos eles é quem sabe o que caminho que devam seguir”, finalizou.

