Dr. Pessoa diz que quer retomar obras paradas, mas adia entrega do viaduto da Tabuleta

No primeiro evento da agenda oficial de comemoração dos 170 anos de Teresina, na manhã desta terça (09), o prefeito da capital, Dr. Pessoa, confirmou o adiamento da entrega da obra do viaduto da Tabuleta para o dia 27 de agosto. O atraso ocorre apenas três dias após o prefeito confirmar que inauguraria no dia 15 de agosto a obra. O adiamento também foi confirmado pelo Superintendente da Saad Sul, Juca Alves.



A obra tem um investimento total de R$ 25 milhões, sendo que R$ 4,9 milhões foram aplicados somente na reta final, com recursos do FGTS. A construção esteve parada desde o início da gestão de Dr. Pessoa e foi retomada somente em abril deste ano. O viaduto da Tabuleta ligará a Avenida Henry Wall de Carvalho à Avenida Barão de Gurguéia, duas importantes vias da zona Sul da cidade por onde trafegam milhares de veículos diariamente.

De acordo com Dr. Pessoa, o aniversário de Teresina deste ano será marcado pela retomada de obras que precisaram parar durante a gestão. “É cuidar de todos. O empresário precisa dos incentivos legais, ele precisa da infraestrutura e o pequeno precisa da mão do poder público, e é o que nós estamos fazendo. As obras que estavam paradas estão em funcionamento. As obras pequenas nós já concluímos”, afirmou o Prefeito.

Apesar do atraso na entrega, o prefeito prometeu uma grande festa no local. “ Se eu fosse dizer para vossa senhoria quais as obras, nós íamos ficar até tarde, mas nós temos uma marcante, que é o viaduto da Tabuleta. Nós vamos inaugurar o viaduto no dia 27 de agosto e fazer uma grande festa na região”, finalizou Dr. Pessoa.

Comerciantes reclamam

Diferentemente do clima de festa prometido pelo prefeito, os comerciantes da região lamentam mais um adiamento. Na manhã desta terça o Portal O DIA esteve na região para conversar com os trabalhadores do local. O chaveiro Ary Souza, questionou até mesmo se a obra será entregue em 2022. "A obra até que parecia estar andando rápida. Porque fizeram a ligação entre as duas alças. Achei que daria certo entregar no aniversário (de Teresina). Agora com mais um adiamento, a gente fica na incerteza se vai sair mesmo ou não ainda esse ano", disse.

Já o ambulante, Ananias Oliveira, criticou a falta de organização da Prefeitura. "Seria uma boa se fosse entregue no aniversário para Teresina. Mas faltou mais organização. Deixaram para cima da hora resolver a situação. Espero q pelo menos no mês de agosto seja entregue", lamentou.

