Dr. Pessoa diz que Saad Sul é “enorme” e nega que dará outra secretaria a Jeová Alencar

O Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, rebateu declarações recentes do deputado estadual, Jeová Alencar (Republicanos), que cobra a indicação de uma nova secretaria para deixar a Assembleia Legislativa. A saída de Jeová abriria espaço no parlamento para o primeiro suplente do Republicanos, Gessivaldo Isaías. Jeová já indica o superintendente da Saad Sul, Juca Alves.



Em entrevista Dr. Pessoa foi enfático ao negar mais espaços ao ex-presidente da Câmara. “A Saad Sul é enorme, quase a metade de Teresina, portanto se ele continuar conosco está contemplado com a secretaria que ele tem. As tratativas dele de deputado na Assembleia Legislativa é uma outra coisa, está entre ele e o pastor Gessivaldo. Aqui na Prefeitura já disse pra ele, ele tem uma secretaria grande recheada, o dobro das demais. Tem meu respeito, não tenho desapreço a ninguém. Não tratei deste assunto com o Pastor Gessivaldo, se outra hora eu tratar eu lhe darei a resposta”, afirmou.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

Com o maior orçamento dentre as Superintendências administrativas da cidade, a Saad Sul terá a receita de R$ 141 milhões este ano. O valor é equivalente ao quinto maior orçamento da Prefeitura de Teresina, perdendo em receita apenas para as secretarias de educação, saúde, finanças e o IPMT. O valor é cinco vezes maior que a Saad Sudeste, por exemplo.

O Prefeito ainda rebateu críticas à nova atribuição do presidente da Eturb, João Duarte, que irá dirigir uma comissão fiscalizadora da execução de obras na capital. “Isso aí é mimimi de superpoder. O Pessoinha foi contratado para trabalhar de manhã, de tarde de noite e de madrugada. Eu quero resultado administrativo, quero que as obras sejam feitas, por isso ele está disposto a isso. Se alguém quer chamar de supersecretaria é um direito que tem, cada um fala o que acha que deve falar” , finalizou o Prefeito.

