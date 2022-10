Dr. Pessoa diz que vai “pegar forte” para resolver crise no transporte ainda este ano

O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa (Republicanos) disse que pretende “pegar forte” para resolver a crise do transporte público de Teresina ainda este ano. A declaração foi dada hoje (24) quase na metade do mandato de Pessoa e depois de mais de dois anos de problemas no transporte coletivo da capital.



Veja também: Governadora Regina Sousa comenta sobre transporte público e sobre segundo turno

O prefeito falou sobre a crise do setor durante assinatura de decreto do Programa de Erradicação da Pobreza Menstrual ao ser questionado sobre como está o diálogo com o Governo do Estado para solucionar de vez a questão. Pessoa disse que Regina Sousa se colocou à disposição para ajudar a Prefeitura nos impasses envolvendo o transporte coletivo, mas que o diálogo será feito com o governador eleito Rafael Fonteles quando ele assumir o mandato.

Pessoa declarou ainda que as discussões sobre o assunto não avançaram porque, segundo eles, os empresários não permitiram que o tema fluísse.

“Estamos trabalhando forte neste sentido do transporte coletivo no dia das eleições. Teve outras conversações com o prefeito, com os assessores e secretários tratando do transporte coletivo como tratei lá no início, mas não fluiu porque os empresários não quiseram que fluísse. Eu agora peguei forte para resolver o problema do transporte ainda este ano. Com fé em Deus, estou firme e forte, com punho forte, atitude forte, coragem para resolver o transporte coletivo da cidade de Teresina”, disse Dr. Pessoa.



Foto: Tarcio Cruz/O Dia

Teresina amanheceu sem ônibus

Em mais um feriado em dia útil, os teresinenses estão com dificuldades de ir e vir dentro da cidade por conta da falta de ônibus. Na última sexta-feira (21), a Strans informou que hoje a frota da capital seria reduzida em 30% em razão do feriado do Dia do Comerciário. O Setut afirmou que seguiria o que o órgão decidisse. No entanto, o que os teresinenses relatam é que nesta manhã, os 70% da frota que deveriam circular não estão nas ruas.

Moradores do Mocambinho, por exemplo, afirmam que no terminal do bairro não havia nenhum ônibus para atender a quem vive na região. Na zona Sul, moradores do Bela Vista tiveram que recorrer ao transporte por aplicativo porque os ônibus que deveriam passar não apareceram. No bairro, só operam duas linhas e nenhuma delas tinha veículos rodando no começo da manhã. Os moradores tiveram que se juntar para dividir o valor de uma corrida.

Na zona Leste, moradores do bairro Ininga relataram redução da frota e não somente por conta do feriado, mas porque a Universidade Federal do Piauí (Ufpi), cujo no campus fica no bairro, encontra-se de férias e a quantidade de veículos para atender ao bairro automaticamente diminui.

Prefeito espera que Lula amplie a votação em Teresina

Durante o evento na manhã desta segunda-feira (24), Dr. Pessoa mencionou ainda a articulação da campanha pela eleição de Lula no Piauí. O prefeito disse esperar que o ex-presidente amplie o número de votos que recebeu no primeiro turno aqui em Teresina e destacou que a bandeira é pela união do Brasil.

“Estamos defendendo a cor da bandeira brasileira. Temos um ex-presidente experiente e tenho certeza que ninguém vai atirar no escuro porque sabe das atitudes do ex-presidente Lula”, finalizou Dr. Pessoa.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no