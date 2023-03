Dr. Pessoa espera apoio na votação de empréstimos:

O Prefeito da capital, Dr Pessoa, revelou na manhã desta terça (07) que espera apoio da base aliada na Câmara Municipal de Teresina para votação de matérias importantes que começaram a tramitação na casa hoje. Além do reajuste dos professores, o legislativo também analisará neste início de ano dois pedidos de empréstimo e o programa de refinanciamento das dívidas dos contribuintes de Teresina.

Os projetos chegam ao parlamento em meio a incertezas quanto ao tamanho real da base aliada do Prefeito. Na última semana, o líder do bloco governista, Antônio José Lira (Republicanos), projetou que no mínimo 16 vereadores apoiam o Prefeito, dando maioria para a aprovação dos projetos. O número, porém, é ameaçado por um bloco de cerca de nove vereadores independentes.





Foto: Tarcio Cruz/ODIA

Dr. Pessoa destacou que espera fidelidade dos parlamentares. "Sem dúvida (espero a base alinhada), só não se for adversário do povo, não quero que seja o Dr. Pessoa o amável, eu quero que o poder legislativo e outros gostem do povo de Teresina", afirmou.

O Prefeito voltou a afirmar que deverá fazer mudanças nas SAADs." Lá no início da administração eu pensei de fazer isso ( dividir a Fms), o que eu queria não morreu ainda não estou tratando sobre isso ainda, estou tratando de dividir algumas Saad's, isso sim. Já estou com o projeto, trabalhando para a divisão de duas ou três Superintendências", finalizou

