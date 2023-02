Dr. Pessoa exonera Andréia Pessoa, secretária imediata dele na Prefeitura

O Prefeito de Teresina exonerou no diário oficial, publicado na noite da última quinta (23), a sua Secretária Imediata na gestão, Andréia Nádia Lima de Sousa Pessoa. A ex-gestora era lotada no próprio gabinete do Prefeito e é mais uma indicação pessoal de Dr. Pessoa a deixar a administração. Antes o genro, Secretário de Governo, André Lopes, também havia sido exonerado. A exoneração pode ser consultada no link



Andréia é esposa do ex-superintendente da Strans, Cláudio Pessoa, advogada e especialista em licitações a ex-secretária foi pregoeira na Secretaria de Saúde do Piauí, presidente da comissão de licitações da secretaria de Administração e Previdência do Piauí. Na Prefeitura ela concentrava todo o processo licitatório e coordenava indiretamente os certames. A ex-gestora seria um dos alvos centrais das críticas do vice-prefeito, Robert Rios.

De acordo com a Prefeitura a saída da gestora “ocorreu a pedido da própria secretária, alegando motivo de foro íntimo e pessoal”.

