Dr. Pessoa exonera Daniel Carvalho e muda gestão da SAAD Norte

O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa (Republicanos), exonerou Daniel Carvalho da Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas (SAAD) Norte. A exoneração, publicada nesta terça (27) no Diário Oficial, foi feita a pedido, já que Daniel vai assumir em fevereiro de 2023 uma cadeira de suplente na Câmara Municipal com a saída de Jeová Alencar (MDB) para a Assembleia Legislativa.



A vaga deixada por Jeová Alencar no Legislativo de Teresina será ocupada pelo então suplente Joaquim Caldas (MDB). Com Joaquim assumindo vaga titular na Câmara, Daniel Carvalho entrará como suplente do vereador Zé Nito (MDB), que atualmente está na superintendência da SAAD Sudeste.



Exoneração foi assinada pelo prefeito Dr. Pessoa - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Com a exoneração de Daniel Carvalho, Dr. Pessoa nomeou como novo superintende da SAAD Norte, o então presidente da Fundação Piauiense de Serviços Hospitalares (Fepiserh).

Mudança também no secretariado

Além de mudar a gestão da SAAD Norte, Dr. Pessoa também exonerou Iara Beatriz de Carvalho Santos Sousa, que estava à frente da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres. No lugar dela, o prefeito nomeou Rosemara do Socorro Santana do Nascimento Ximenes para assumir o cargo.

Também foi exonerada do cargo Edileusa Fernandes Ribeiro Sousa do cargo de diretora do Teatro Municipal João Paulo II. No lugar dela, Dr. Pessoa nomeou Janara Ribeiro de Sousa para gerir o teatro.

