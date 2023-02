Dr. Pessoa faz mudanças no primeiro escalão e nomeia novos secretários, veja a lista

O Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, oficializou mudanças no primeiro escalão da gestão municipal no diário oficial publicado na última segunda (27). O gestor retirou a Secretária de Finanças, Odimirtes Araújo, da pasta econômica, e transferiu a administradora para a secretaria imediata do prefeito. No lugar de Odimirtes o Prefeito nomeou Admilson Brasil Lustosa.



Ainda na gestão econômica do Município, Dr. Pessoa, retirou Maria Do Perpétuo Socorro Moreira Da Paixão da tesouraria geral do Município e em seu lugar Teresinha De Jesus Lira Monteiro.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

Além das nomeações o Prefeito oficializou mudanças na Secretaria Municipal de Planejamento acrescendo mais um cargo comissionado de “Diretor de Coordenação”, passando dos atuais 02 (dois) para 03 (três) cargos comissionados, no Grupo de Trabalho, vinculado à Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação - SEMPLAN, para continuidade do Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado - Teresina Sustentável, referente a contrato de recursos de financiamento junto à Corporação Andina de Fomento (CAF).

