Dr. Pessoa gastará mais com Comunicação em 2023 do que com Cultura, Esporte e Economia

A recém-criada Secretaria Municipal de Comunicação Social de Teresina terá em 2023 um orçamento superior a R$ 25 milhões. Os números constam no Projeto de Lei Ordinária 192/2022 que tramita na Câmara Municipal de Teresina e estima a receita para o município no próximo ano em R$ 4,5 bilhões.



O orçamento da Secretaria gerida pelo jornalista Lucas Pereira será maior que a dotação de 13 pastas do primeiro escalão da gestão de Dr. Pessoa. Secretarias estratégicas como as duas do setor econômico, Cultura, Esportes, Meio Ambiente e a Secretaria das mulheres, por exemplo, receberão menos que a comunicação do Prefeito. Ao final veja a lista completa

Recriada em fevereiro de 2022, a Secretaria de Comunicação de Teresina estava atrelada a Secretaria de Finanças até o ano passado, sem sequer receber verba orçamentária. Já neste ano a verba para a pasta explodiu, chegando a R$ 25.159.000. Nos bastidores o alto valor servirá para tentar reestabelecer a popularidade de Dr. Pessoa após dois anos de intenso desgaste da imagem do Prefeito.

Uma série de matérias exclusivas do Portal O Dia sobre o orçamento 2023 mostra que o Prefeito Dr. Pessoa aumentará em R$ 100 milhões a verba para secretarias do filho e do genro. A Segov, gerida pelo genro do prefeito, André Lopes, terá um orçamento de R$ 33 milhões, um aumento de R$ 10 milhões para o próximo ano, o que representa 21% a mais que em 2022. Já o filho do prefeito, João Pessoinha, diretor da Eturb, terá R$ 167 milhões de orçamento, R$ 101 milhões a mais em 2023, um aumento de 153 %.

Divulgação de obras

Em resposta o Secretário de Comunicação, Lucas Pereira, explicou os motivos do orçamento milionário e destacou que o montante foi solicitado diretamente pela secretaria. Confira a nota do gestor.

"Teresina vive um verdadeiro canteiro de obras em diversas áreas, a publicidade é essencial para que essas ações desenvolvidas pela prefeitura chegue ao conhecimento da população.

O valor do orçamento foi uma sugestão da própria semcom à secretaria de planejamento do município durante a elaboração da LOA, pois é o que atende as necessidades da pasta, que equivale além da publicidade, gastos com a folha de pessoal da secretaria, entre outras demandas"

Veja a lista das Secretarias que receberão um valor menor que a Comunicação municipal.

1. Secretaria Municipal de Comunicação Social R$ 25.159.000

2. Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves R$ 24.845.000

3. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer R$ 15.332.000

4. Empresa Teresinense de Processamento de Dados R$ 15.151.000

5. Secretaria Municipal de Meio Ambiente R$ 14.128.000

6. Fundação Wall Ferraz R$ 13.228.000

7. Secretaria Municipal de Economia Solidária de Teresina R$ 8.222.000

8. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo R$ 5.101.000

9. Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina R$ 4.760.000

10. Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres R$ 4.576.000

11. Secretaria Municipal da Juventude R$ 3.324.000

12. Secretaria Municipal de Defesa Civil R$ 1.930.000

13. Gabinete do Vice-Prefeito R$ 1.235.000

14. Secretaria Municipal de Produção Agropecuária R$ 1.150.000

