Dr. Pessoa lesiona o pé durante viagem a Brasília, interrompe agenda e volta a Teresina

O prefeito Dr. Pessoa precisou interromper a agenda política que cumpria em Brasília após lesionar o pé durante a viagem. A informação foi divulgada em nota pela Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom) nesta terça-feira (25). De acordo com o comunicado, “o prefeito sofreu uma lesão no pé esquerdo (...), não foi internado e está em deslocamento em Teresina, onde deve receber atendimento médico”.





Foto: Assis Fernandes/O Dia

Dr. Pessoa estava em Brasília participando da convenção do Republicanos a convite do presidente nacional da sigla, o deputado federal Marcos Pereira, que foi reconduzido ao cargo. Também participavam do evento o deputado estadual Gessivaldo Isaías e o deputado estadual licenciado e superintendente da SAAD Sul, Jeová Alencar.

O prefeito está buscando reafirmar seu nome para disputar a reeleição no pleito municipal do ano que vem. Dr. Pessoa já afirmou que a hipótese de não concorrer novamente para refeito “é zero”.

Confira a nota da Semcom na íntegra sobre a saúde de Dr. Pessoa:

A secretaria de Comunicação Social (Semcom) da prefeitura de Teresina esclarece que o prefeito doutor Pessoa, sofreu uma lesão no pé esquerdo durante agenda em Brasília (DF). A semcom esclarece ainda que o prefeito não foi internado em hospital e já está em deslocamento para Teresina, onde deve receber atendimento médico.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no