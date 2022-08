Dr Pessoa nega reaproximação de Themístocles Filho e ironiza:

“Quem ? Quem ? Quem ?” Dr. Pessoa voltou a dizer o bordão que viralizou no início da sua gestão em entrevista na manhã desta quinta (04). Desta vez o Prefeito da capital se referiu ao presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Themístocles Filho. Pessoa negou reaproximação com Themístocles, porém deixou em aberto um possível “reestabelecimento” das relações, o gestor chegou a divulgar o seu próprio número de telefone durante entrevista para que Themístocles entre em contato com ele.



Isolado politicamente após romper com vários aliados do período eleitoral, Dr. Pessoa busca uma alternativa para tornar viável a sua tentativa de reeleição. Projetando o cenário de 2024 o gestor pode enfrentar nomes competitivos de vários grupos políticos fortes no estado. Candidato a vice-governador na chapa de Rafael Fonteles, Themístocles Filho foi o principal apoiador da candidatura de Dr. Pessoa para a Prefeitura de Teresina.

Em tom irônico, o prefeito comentou sobre a possível reaproximação dele com Themístocles. “Quem ? Quem? O que ? Eu não sei. Eu não recebi nenhum telefonema dele, nem do filho dele, nem da esposa dele, nem ninguém. Qualquer um, seja do lado do Ciro Nogueira, seja do lado do Themístocles, seja do lado do Rafael, que desejarem alguma coisa com o Prefeito o telefone é 99...”, e completou revelando o número do próprio telefone.

