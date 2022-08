Dr. Pessoa sanciona lei que institui fim de semana do tiro esportivo em Teresina

Foi sancionada pelo prefeito Dr. Pessoa (Republicanos) a lei nº 5.786 de 2022, que institui o “Final de Semana Municipal do Tiro Esportivo” e reconhece a prática esportiva do tiro como atividade de lazer e de incentivo ao desenvolvimento de valores morais, sociais e de aprendizados pátrios. A lei é de autoria do vereador Leonardo Eulálio (PL).



De acordo com o novo dispositivo, fica instituído no calendário de eventos oficiais do município de Teresina o Final de Semana Municipal do Tiro Esportivo que será comemorado anualmente no primeiro fim de semana de agosto, mês em que se celebra o aniversário de Teresina. A lei prevê que durante a festividade, o Poder Executivo Municipal, junto aos clubes de tiro e congêneres, poderá realizar uma série de atividades e/ou projetos relacionados ao tiro esportivo.





Foto: Assis Fernandes/O Dia

Essas atividades incluirão apresentação de tiro, palestras, seminários, competições, treino e preparação. Os eventos serão divulgados nas escolas de Ensino Médio, entidades de classes e demais instituições interessadas. A lei estabelece ainda que para a realização das atividades desportivas de tiro, deverão ser cumpridos regramentos e as legislações federais relacionadas a cada modalidade do esporte, além da utilização de equipamentos de proteção individual.

As despesas para a realização do Final de Semana do Tiro Esportivo em Teresina serão custeadas no orçamento próprio do Município e suplementadas caso necessário. A lei entrou em vigor na data de sua publicação, no dia 23 de agosto.

