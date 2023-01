Dr. Pessoa se aproxima do PT e quer apoio do governo na reeleição

A visita do prefeito de Teresina Dr. Pessoa (Republicanos) ao presidente da Assembleia Legislativa Franzé Silva (PT) nessa terça-feira (17) é mais um passo na direção o Partido dos Trabalhadores para garantir apoio da sigla na sua reeleição no pleito de 2024. Com o comandando da Alepi, do Governo do Estado e da presidência da República, o PT é cortejado pelo Palácio da Cidade.

Dr. Pessoa não esconde a intenção de ter o partido em seu palanque. O encontro com Franzé foi tratado pelo prefeito como uma visita de cortesia, contudo, o chefe do Executivo municipal fez questão de lembrar que apoia o PT desde a década de 1990.

“Todos os partidos que têm um olhar republicano, um olhar democrata são importantes. O PT, no segundo turno, esteve comigo e logramos êxito na vitória. Mas se você espremer, desde 1990 estive próximo do PT, praticamente em todas as ações”, disse Dr. Pessoa à imprensa ainda no gabinete da presidência da Alepi.

O deputado Franzé Silva, por sua vez, esclareceu que o PT tem o histórico de lançar candidatura própria em Teresina. Ele direcionou a responsabilidade para o diretório municipal do partido que fará as tratativas para a sucessão municipal de 2024.

“Historicamente o PT apresenta candidatura própria para Teresina. Se isso vai acontecer em 2024 (apoio a Dr. Pessoa) vai depender muito de diálogos do prefeito com o diretório municipal, do prefeito com os vereadores para vermos qual o melhor caminho que o partido vai tomar”, afirmou.

PARTIDO DIVIDIDO

O PT apoiou Dr. Pessoa no segundo turno nas eleições de 2020. Na Câmara Municipal, os vereadores da sigla integram a base de apoio do Palácio da Cidade. Contudo, parte do diretório municipal defende candidatura própria. Os nomes já começam ser cogitados como dos deputados estaduais Fábio Novo, Dr. Vinícius e do secretário de Segurança Chico Lucas.

