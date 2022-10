Dr. Pessoa terá R$ 4,5 bilhões de orçamento para 2023, veja os valores das secretarias

A Prefeitura de Teresina encaminhou para a Câmara Municipal um o Projeto de Lei Ordinária que estima a receita anual do município para 2023 em R$ 4,5 bilhões. O texto foi lido na pauta da Câmara em sessão ordinária da última quarta (05) e tramitará no legislativo até o final do ano. De acordo com a matéria as receitas do município evoluirão cerca de 9,66% para o próximo ano em comparação com 2022.



Segundo o projeto, o Prefeito Dr. Pessoa irá direcionar para Fundação Municipal de Saúde R$ 1.294.582.000 bilhão, 26,6%, já para a Secretaria Municipal de Educação a receita em 2023 será de R$ 1.083.659.000, 24%. Em terceiro lugar em locação orçamentária será o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina, com R$ 508.138.000 milhões. Já a Secretaria de Finanças, administrada pelo vice-prefeito, Robert Rios, terá R$ 355.888.000 de receita.

O Documento estima também que apenas R$ 2.155,00 bilhões, 46,95%, referem-se a recursos ordinários do tesouro e R$ 2.434,70 bilhões, 53,05%, a outras fontes de recursos vinculados, destinados a projetos/atividades específicos. Da previsão de receitas de outras fontes de recursos vinculados, R$ 317,80 milhões são oriundos de operações de crédito e R$ 81 milhões de recursos de convênios com a União. Quase R$ 400 milhões em empréstimos.

FOTO: Ascom PMT





Distribuição de Recursos em R$

Secretaria Municipal de Governo 33.424.000

Gabinete do Vice-Prefeito 1.235.000

Procuradoria Geral do Município 26.043.000

Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação 72.331.000

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos 50.237.000

Secretaria Municipal de Finanças 355.888.000

Secretaria Municipal de Educação 1.083.659.000

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 15.332.000

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo 5.101.000

Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas 99.446.000

Secretaria Municipal da Juventude 3.324.000

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 14.128.000

Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas – Centro 80.241.000

Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas – Sul 141.433.000

Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas – Leste 89.239.000

Superintendência de Desenvolvimento Rural 27.077.000

Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito 98.457.000

Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano 167.475.000

Empresa Teresinense de Processamento de Dados 15.151.000

Fundação Municipal de Saúde 1.294.582.000

Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves 24.845.000

Fundação Wall Ferraz 13.228.000

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina 508.138.000

Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas – Sudeste 37.139.000

Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina 4.760.000

Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres 4.576.000

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação 93.653.000

Secretaria Municipal de Economia Solidária de Teresina 8.222.000

Secretaria Municipal de Defesa Civil 1.930.000

Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas – Norte 82.362.000

Secretaria Municipal de Produção Agropecuária 1.150.000

Secretaria Municipal de Comunicação Social 25.159.000

Reserva de Contingência 6.000.000

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no