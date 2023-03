Dr. Vinícius defende que método da campanha de Rafael seja usado em Teresina

O deputado estadual Dr. Vinícius, um dos nomes do Partido dos Trabalhadores que pretende disputa a Prefeitura de Teresina em 2024, defendeu em entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv, que o método utilizado na campanha vitoriosa de Rafael Fonteles (PT) para o governo seja aplicada pela sigla em Teresina.

A metodologia a que ele se refere é a construção do plano de governo através de fóruns para ouvir as diversas regiões da cidade e apontar soluções práticas para os problemas apresentados pela sociedade. Ele revelou que a partir de julho estão programados uma série de plenárias na capital.

“Nosso planejamento é para ter soluções para os problemas de Teresina. Estamos programando os fóruns de Teresina para ouvir a população. Será a partir do meio do ano em diversas regiões da cidade, assim como fizemos com o plano de governo do governador Rafael Fonteles”, disse.

Foto: Jailson Soares / O DIA

O deputado comentou, por outro lado, que somente após esse plano formatado será possível partir para o momento de escolha do nome para concorrer. Ele disse que possui boa relação com os demais nomes da federação PT, PV e PCdoB, que se colocaram à disposição para disputar o Palácio da Cidade e que o candidato deverá ser escolhido no diálogo.

“Todos têm direito legítimo de se candidatar na nossa cidade. A forma que a federação vai escolher o candidato será no diálogo. O mais importante nesse movimento é que cada um trabalhe por Teresina. As conversas acontecem às claras”, afirmou. Ele destacou que foi o candidato estadual mais votado da base governista na capital e por isso possui a responsabilidade de debater os problemas da cidade.

