Dr. Vinícius defende tecnologia na saúde estadual para ampliar atendimento nos municípios

O Deputado Estadual eleito do Partido dos Trabalhadores, Dr. Vinícius, revelou em entrevista ao Sistema O Dia de Comunicação que acredita no avanço tecnológico da saúde estadual como ponto principal na evolução da descentralização do atendimento. Médico de carreira do Sistema Único de Saúde, o futuro parlamentar que pela primeira vez disputou um pleito eleitoral, foi o nono mais votado do PT e o candidato com maior votação do partido em Teresina.



O deputado atribuiu a vitória ao trabalho no Hospital Infantil e a confiança dos pacientes e amigos. “O período em que a gente esteve a frente do Hospital infantil, a gente entendeu que é preciso estar na política para dedicar os recursos para as áreas que a gente acha que é necessário. Tenho quase 20 anos de formado, minha dedicação sempre foi ligada ao SUS, sempre fiz questão de conhecer e entender o que de fato o que as pessoas precisam. Acho que isso foi fundamental para a nossa vitória, esse cuidado e a confiança que a população tem no nosso trabalho”, disse.

FOTO: Jailson Soares/ O DIA

Para o parlamentar a descentralização e a municipalização da saúde serão os principais desafios enfrentados nos próximos anos. “Nestas visitas que fizemos por todo o Piauí pude ver na realidade a dificuldade que era de saírem de onde estavam para vir para Teresina, aí onde entendi a importância da descentralização. É colocar a saúde dentro da educação e a educação dentro da saúde. Foi um momento de entender realmente as necessidades que o povo tem, saímos fortalecidos e agora com uma missão real”, afirmou.

A receita para o desafio, segundo Dr. Vinícius, é clara: investir em tecnologia. “A forma como o Governador Wellington Dias fez, levando escolas e internet para todos os municípios do Estado, vai permitir que a gente coloque em prática tudo aquilo que a gente acredita entre telessaúde, entre levar ensino e treinamento para o pessoal da saúde no interior. Que a gente fortaleça e faça uma política de municipalização”, salientou o médico.

Governo de Rafael Fonteles

Aliado de Rafael Fonteles na Assembleia Legislativa do Piauí, o deputado valorizou o plano de Governo apresentado por Fonteles e elogiou o Governador eleito. “Acredito muito no Governo do Rafael, porque ele mostrou que conhece o processo e colocou no plano de governo o avanço na telessaúde, ele colocou uma forma que a gente vai conseguir encerrar essa história de fila de espera, fazer uma regulação mais justa, e levar a saúde para o interior mesmo utilizando a tecnologia. Tenho certeza que ele será o melhor governador da história do Piauí”, concluiu o deputado.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no