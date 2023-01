Dr Vinicius espera diálogo com PT para definir candidatura à prefeitura de Teresina

O Deputado estadual eleito, Dr. Vinícius Nascimento (PT), analisou a possibilidade de disputar a Prefeitura em 2024. Candidato mais votado da federação petista em Teresina, Dr. Vinícius é tratado internamente no PT como um ativo valioso para concorrer ao pleito pela identificação criada com a saúde do município durante a gestão no hospital infantil.



Nos bastidores o futuro parlamentar, que assume em fevereiro, é apontado como um nome que poderia ser apoiado pelo Governador Rafael Fonteles.

FOTO: Jailson Soares/ O DIA

Para o futuro parlamentar o momento é de diálogo para se viabilizar na disputa. “Tudo tem que ser muito bem conversado, quando se fala de prefeitura se tem que falar de um conjunto de fatores, de equilíbrio, de um momento, de uma conjunção de diálogos que realmente funcione”, afirmou o petista.

Sem querer se aprofundar em uma eventual candidatura, Dr. Vinícius esclareceu que seu foco no momento será o mandato. “A gente tem um objetivo de cuidar do nosso mandato de deputado estadual, um compromisso muito grande com quase todos os municípios do Piauí, agora o nosso momento é de fazer o mandato de deputado estadual e qualquer conversa que for se ter sobre Prefeitura de Teresina isso é algo mais futuro, está muito distante”, finalizou.





