Dr. Vinicius Nascimento intensifica campanha no Norte do Piauí

O Norte do Piauí tem sido uma das apostas do candidato a deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, Dr. Vinicius Nascimento. Nessas duas primeiras semanas de campanha eleitoral, ele conseguiu ampliar sua base de apoio em municípios estratégicos e reuniu correligionários em atos públicos.

Em Campo Maior, Dr. Vinicius cumpriu intensa agenda com lideranças locais. No município, o candidato participou de um total de 10 reuniões em um único dia de campanha. Ele apresentou propostas para a saúde e defendeu ampliação do atendimento do Hospital Regional de Campo Maior (HRCM).

Dr. Vinicius tem fortalecido a base de apoio início da campanha eleitoral, que tem início na próxima semana. Ele já recebeu adesões de nomes ligados a Secretaria de Educação do Estado e de uma ala do PSB do Piauí.

Dr. Vinicius Nascimento foi diretor do Hospital Infantil Lucídio Portella e é uma das apostas do PT para as eleições deste ano na disputa por vagas na Assembleia Legislativa do Piau (Alepi). Ele tem ampliado a base de apoio do interior do estado impulsionado por líderes do PT.

