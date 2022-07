Dr. Vinícius Nascimento recebe adesões de nomes da Educação

O pré-candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Dr. Vinicius Nascimento, recebeu a declaração de apoio de diretores da Secretaria de Educação do Estado. Os nomes são ligados a deputada federal Rejane Dias (PT) que direcionou as adesões ao médico.

Os apoios declarados são da Viviane Carvalhedo , que é diretora de mediação tecnológica; Maria José, diretora de ensino e aprendizagem; Meyre, diretora de ensino superior; e Samara, que é liderança política.

Foto: Divulgação

Dr. Vinicius Nascimento foi diretor do Hospital Infantil Lucídio Portella e é uma das apostas do PT para as eleições deste ano na disputa por vagas na Assembleia Legislativa do Piau (Alepi). Ele tem ampliado a base de apoio do interior do estado impulsionado por líderes do PT.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no