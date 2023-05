Dr. Vinícius reforça pré-candidatura para 2024 e fala em unificar PT em torno de seu nome

O deputado estadual Dr. Vinícius Nascimento (PT) voltou a reforçar a colocação de seu nome como pré-candidato à Prefeitura de Teresina nas eleições municipais de 2024. Durante café da manhã com a imprensa nesta quarta-feira (03), o parlamentar disse acreditar na unificação do Partido dos Trabalhadores em torno de seu nome e afirmou que apostará na aproximação com a população para que sua relevância política seja reconhecida.



Dr. Vinícius foi um dos deputados da base do PT mais votados nas eleições gerais de 2022, muito embora não tivesse histórico na vida pública. “Por ter sido a primeira candidatura e ter tido essa proporção de votos, claro que a gente se coloca à disposição. Nosso trabalho é se relacionar com a população, é ser reconhecido. Você não consegue nada se não for reconhecido”, frisou o deputado.



Foto: Jailson Soares/O Dia

O parlamentar anunciou que pretende percorrer em um período breve regiões estratégicas do Piauí no sentido de se apresentar à população, mas que o foco será Teresina. “Temos uma ação de prestar contas do nosso mandato. Nesses próximos dias temos um plano estadual e vamos fazer seminários no Vale do Sambito, Vale do Itajaí, região Norte e em Teresina para prestar contas do que estamos fazendo, porque acreditamos que é assim que deve ser feito”, explicou.

Dr. Vinícius reforça que outros nomes podem e devem surgir na base petista para a disputa pela Prefeitura de Teresina no ano que vem e encara isso com naturalidade. No entanto o deputado destaca também que esses nomes só serão de fato unanimidade se o partido chegar a um consenso coletivo. Daí a estratégia de conversar com as pessoas que fazem parte do diretório. O objetivo, segundo Vinícius, é levar o partido a uma unificação.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no