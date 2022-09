Dr. Vinícius reúne deputados federais e lideranças e valoriza crescimento em todo o Piauí

O candidato a deputado estadual, Dr Vinicius (PT), fez um evento com lideranças de mais de 120 municípios, na tarde desta terça (30), em um auditório de um hotel na zona leste de Teresina. Na solenidade o candidato reuniu vice-prefeitos, vereadores, suplentes e lideranças políticas. além de vários candidatos a deputados federais prestigiaram o encontro, como Rejane Dias, Dr Francisco Costa e Merlong Solano.

Dr Vinicius ficou emocionado com a recepção calorosa de suas lideranças. “É muito bom ver o quanto crescemos e estamos em todos os territórios do Piauí. Sou apaixonado por esse estado e fico muito feliz em saber que tem tanta gente conhecendo as nossas propostas e querendo levar saúde para todos os municípios”, afirma o candidato.

Mais conhecido pela sua luta para descentralizar a saúde no estado, Dr Vinicius aproveitou a ocasião para apresentar propostas nas áreas de inclusão, educação, juventude, esporte, lazer e saúde mental. “Com pessoas de todas as partes do Piauí aqui, podemos ver as reais necessidades da nossa população e o que podemos fazer para ajudá-los. Um deputado vota em todas as áreas e deve apresentar proposições que ajudem a melhorar a vida do nosso povo”, conclui Dr Vinicius.

FOTO: DR. Vinícius/ Divulgação

Com informações Ascom Dr. Vinícius