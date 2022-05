Dudu aposta que Rafael Fonteles vencerá nos 224 municípios do Piauí

O pré-candidato ao governo do Piauí pelo Partido dos Trabalhadores, Rafael Fonteles, terá maioria de votos em todos os municípios do Piauí, defende o vereador e pré-candidato a deputado estadual, Dudu Borges (PT). O parlamentar aposta que a capital Teresina repetirá o histórico de votação aos candidatos do PT para o Palácio de Karnak.

“Vamos vencer nos 224 municípios. Em Teresina, vamos vencer com uma larga vantagem. Não tenho dúvida. O povo de Teresina sempre deu ao PT uma vitória boa no primeiro turno (para o governo do Estado). Teremos a oportunidade de ter um candidato a governador que é teresinense da gema”, disse.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Dudu rebateu as declarações do pré-candidato a governador Sílvio Mendes (União Brasil), que disse nesta semana ao programa O Dia News, da O Dia Tv, que os partidos da base estariam assediando prefeitos do interior do estado. O vereador comentou que nos próximos meses ocorrerá o que classificou de debandada de lideranças.

“Daqui para frente teremos uma debandada de lideranças populares, prefeitos e outras lideranças mais. Vão aderir não ao PT, mas a esse projeto. Estamos vendo nosso estado avançar. Sair de patinho feio para ser referência em todos os níveis em plena pandemia. O povo do Piauí quer avançar”, afirmou.

Dudu Borges apontou obras realizadas pelos governos dos ex-presidentes Lula e Dilma em Teresina, como Ponte Estaiada e o Hospital de Urgência de Teresina (HUT). Por outro lado, criticou as obra parada do Viaduto do Mercado do Peixe e a demora no início dos trabalhos do rebaixamento da Avenida Zequinha Freire, do governo Bolsonaro.

