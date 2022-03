Dudu confirma reunião do PT dia 19 de Março para fechar chapas proporcionais

O dia 19 de Março será decisivo para os petistas do Piauí. O vereador Edilberto Borges, o Dudu, pré-candidato a deputado estadual pelo partido, confirmou que o diretório marcou para a data uma plenária com todos os pré-candidatos. A ideia da legenda é solucionar o impasse que atinge as candidaturas proporcionais da sigla. Insatisfeitos com a chegada de vários deputados através da federação, petistas ameaçam deixar a sigla e disputar a eleição por outros partidos.



Até o momento nove deputados da base aliada já encaminharam a ida para a chapa do PT. Fábio Xavier (PL), Nerinho (PTB), Janaínna Marques (PTB), Hélio Isaías (PP), Oliveira Neto (Cidadania), Elisângela Moura (PC do B), Firmino Paulo (PP), Teresa Britto (PV) e Flávio Nogueira Jr (PDT). Com a chegada dos parlamentares os próprios petistas teriam que retirar as candidaturas já postas.

Dudu confirmou que dialoga com Wellington e Regina e espera resolver a situação ainda na próxima semana. “Tive uma conversa com o governador a vice-governadora e o secretário Rafael para tratarmos sobre o tema. Ficou estabelecido o dia 19 de março para que a gente possa fazer esses esforços e nessa reunião do diretório bater todo o martelo na estratégia eleitoral para 2022. Muitas conversas acontecem, é um momento de decisão e acredito que a gente chegue com o martelo batido até lá”, disse o parlamentar.

O vereador, que também é um dos dirigentes do diretório municipal da sigla, revelou que o Solidariedade e o Republicanos podem ser possíveis destinos para os insatisfeitos do partido. “Com a federação e a possibilidade de vinda de pelo menos oito deputados com mandato para o partido, temos que fazer algumas adequações. Tínhamos uma estratégia estabelecida, o calendário mudou, e tivemos uma mudança muito brusca. O PT tem a sua responsabilidade para dar a colaboração a esses outros homens públicos, não iremos fugir disso. Tem outros partidos que temos dialogados que é o Solidariedade o Republicanos e estamos trabalhando para todos estarmos no campo democrático”, concluiu o vereador.



FOTO: Tarcio Cruz

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no