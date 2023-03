Dudu discorda de Deolindo e diz que apoio a Enzo Samuel não representa posição do PT

O vereador Edilberto Borges, o Dudu (PT), criticou a declaração de apoio do seu companheiro de partido, Deolindo Moura (PT), a pré-candidatura de Enzo Samuel a Prefeitura de Teresina. O PT trabalha nos bastidores para ter candidatura própria no próximo ano, três nomes são cogitados, Franzé Silva, Fábio Novo e Dr. Vinícius Nascimento.



Dudu demonstrou discordância com a posição de Deolindo e revelou ser muito cedo para iniciar a discussão. “O PT ainda não decidiu se vai ter candidatura própria ou não. Sou vice-presidente do PT e ainda não tratamos sobre isso, até por que tem muita coisa para ser tratada. Defendo que o PT se debruce em cima de fazer uma estratégia de fortalecer a chapa proporcional. Candidato a Prefeito temos vários, o majoritário está muito cedo para discutir. Está tarde é para discutir o proporcional”, afirmou.

FOTO: Assis Fernandes

Dudu ainda ressaltou que problemas prioritários precisam ser solucionados antes de se falar em eleição. “Essa posição do vereador Deolindo em defender o Enzo é natural, eles são amigos. Mas essa posição não representa o pensamento do PT, representa a posição pessoal dele, respeito, mas discordo. O Rafael e o Lula têm dois meses de governo, temos problemas gravíssimos para resolver no Piauí e em Teresina. O Povo não vai entender falar de candidatura para o ano que vem”, finalizou.

