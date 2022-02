'Duplicação da BR 343 até Altos é prioridade', diz Elmano Férrer

O senador Elmano Férrer (Progressista) afirmou nesta segunda-feira (21) que das obras do governo federal no Piauí a duplicação da BR 343 até o município de Altos, no Norte do Estado, terá prioridade. O parlamentar citou ainda que o contorno rodoviário de Altos e Campo Maior também deverá receber emendas parlamentares.

“A meta é concluir este ano a BR 316, a duplicação até Demerval Lobão. Recebemos o projeto em direção a Altos agora. É nossa meta fazer a duplicação até Altos e, sobretudo, o contorno rodoviário de Altos e Campo Maior. Aquilo era uma coisa para ter sido feita de 79 quando foi feito em Valença e Piripiri”, disse.

Elmano cumpriu recente agenda no Palácio do Planalto e comentou que o presidente Bolsonaro demostrou entusiasmo na execução da obra já que as demais capitais da região possuem os acessos duplicados. A obra de 29 km está orçada em R$ 165 milhões.

“Entregamos ao presidente da Republica o pleito nosso da duplicação em direção a Altos. Vamos fazer e com atraso, porque todas as capitais do Nordeste são ligadas por quatro, seis pistas de rolamento. Estamos em uma capital importantíssima pela posição geográfica”, disse Emano Férrer.

O senador garantiu que a obra de duplicação da BR 316 até o município de Demerval Lobão deve ser concluída até o mês de julho deste ano e que já existe o projeto para a continuidade da duplicação até a cidade de Monsenhor Gil.

