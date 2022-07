Durante evento em Parnaíba, Mão Santa mostra confiança na vitória de Silvio Mendes

O Prefeito de Parnaíba, Mão Santa, mostrou confiança na vitória do pré-candidato do União Brasil, Silvio Mendes, ao governo do Estado. O gestor participou da festa de aniversário da filha, a pré-candidata a deputada Estadual, Gracinha Moraes Souza, na noite da última segunda (18). O evento acabou se tornando uma reunião da oposição com a presença de Silvio Mendes, Iracema Portela, pré-candidata a vice, e Joel Rodrigues, pré-candidato ao senado.



Mão Santa criticou a base governista e destacou a confiança nas candidaturas da oposição. “Nós vamos ganhar, e ganhar bonito. Esses que estão (no poder) não têm moral. Eu não preciso dizer, é porque realmente não presta”, desabafou Mão Santa.

Já Gracinha Moraes Souza valorizou a presença da população no evento. “A minha alegria foi comemorar com o povo, na minha casa, em Parnaíba, e receber nossos pré-candidatos”, finalizou a pré-candidata.

FOTO: Ascom Silvio Mendes

