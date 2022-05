"É um 2º turno dentro do 1º”, diz Severo sobre eleição para o governo

O deputado estadual Severo Eulálio (MDB) acredita que a eleição para o Governo do Piauí será definida no primeiro turno da disputa. Em entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv, nesta quinta-feira (26/05), o parlamentar que integra a base do governo na Alepi defendeu o nome do pré-candidato Rafael Fonteles (PT).

Severo comentou que a polarização entre Lula e Bolsonaro na eleição presidencial tem reflexo direto na eleição estadual e pregou que a corrida pelo Palácio de Karnak deverá ficar mesmo entre Rafael Fonteles e Sílvio Mendes. Para ele, o acirramento entre os dois nomes possibilita vitória em primeiro turno.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

“Está muito polarizada entre Rafael e Silvio Mendes, assim como está polarizado entre Lula e Bolsonaro. Como só temos dois candidatos significativos, a tendência é que termine no primeiro turno, porque praticamente já é um segundo turno dentro do primeiro turno. Pode ser uma diferença pequena, mas pode ser resolvida no primeiro turno”, disse Severo Eulálio.

O parlamentar emedebista demostrou confiança na chapa formada pelo partido e na estratégia montada pelos líderes da sigla que celebraram federação cruzada com o PSD para a disputa para a Alepi e para a Câmara Federal. Severo comentou ainda a polícia na região de Picos. Com três deputados na Alepi, ele acredita que a região deverá ampliar as cadeiras no legislativo.

“Acredito que pode ser ampliada e Picos pode sair com mais de três deputados. Espero que isso aconteça, porque quanto mais deputados querendo trabalhar pela cidade, melhor para a cidade. Na minha previsão, essa base será aumentada”, finalizou.

