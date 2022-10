Edson Melo acredita que no segundo turno maioria pró-Lula será reduzida no Piauí

O vereador Edson Melo (PSDB) mostrou confiança em uma evolução no percentual de votos do Presidente da República, Jair Bolsonaro, para o segundo turno da eleição presidencial no Piauí. De acordo com o parlamentar, a fidelidade do eleitorado bolsonaristas, e a desmobilização da base governista após o fim da eleição estadual serão fatores chaves para a redução da votação “pró-lula”.



Edson Melo defendeu seu ponto de vista apostando em uma abstenção ainda maior no segundo turno. “Acreditamos aqui que a maioria pró-lula no Piauí vai ser reduzida, até por que eu acredito que vamos ter uma abstenção maior em função da eleição se ligar apenas a presidente da República, não envolve mais a base de deputados estaduais e federais que eram candidatos. São eles que realmente motivam mais ainda o eleitor a ir votar”, revelou.

O parlamentar tucano comentou também a ausência de Silvio Mendes, candidato derrotado para o governo estadual, em todos os atos pró-bolsonaro no Piauí. “O Dr. Silvio tem o direito de descansar. Ele tem 73 anos de idade, passou por um período de trabalho de campanha muito grande, cumprindo uma agenda de candidato muito extensa. É normal ele estar aí, mas já declarou o seu apoio a Bolsonaro”, finalizou.



