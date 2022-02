Edson Melo aponta transporte e obras paradas como problemas da gestão de Dr. Pessoa

O vereador Edson Melo (PSDB) apontou nesta quinta-feira (25) que a administração do prefeito Dr. Pessoa (MDB) tem o transporte público, descontinuidade de obras e denúncias de corrupção como os três principais problemas. “Acontece muito lentamente, às vezes nem acontece”, disse o vereador em entrevista ao O DIA.

Sobre o transporte público, ele afirmou que o prefeito foi eleito com uma grande expectativa de apresentar soluções para o problema do transporte público na capital, mas após um ano de gestão, o sistema piorou. “O primeiro ano de gestão nos chamou muita atenção por não haver um encaminhamento de solução para o problema do transporte público. Não revolveu nada, piorou e não vejo perspectiva de melhora”, afirmou.

Já sobre as obras paralisadas, Edson Melo apontou a marginal Sul e a ponte na zona Norte. “Fizeram algumas pinturas e algumas obras que já estavam praticamente em fase de acabamento. Obras novas não fizeram nada”, disse sobre as obras que a Prefeitura de Teresina divulgou como inauguradas.

O vereador Edson Melo comentou ainda que a gestão é atingida por graves denúncias de corrupção, como a compra de 100 mil livros pelo valor de R$ 6,5 milhões e o escândalo envolvendo a licitação da comunicação, que teve o pagamento para empresas de publicidade suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE).

“É uma situação muito crítica. Torço pela minha cidade, nasci e me criei em Teresina. Tenho oito mandatos de vereador dado pelo povo de Teresina. mas não tenho boas esperanças de uma gestão bem sucedida, não”, finalizou.

