Edson Melo chama Washington Bonfim de “assessor do PT” e pede que ele “esqueça o PSDB”

O líder do diretório do PSDB na capital, vereador Edson Melo, reagiu duramente à críticas feitas pelo antigo membro do partido, Washington Bonfim. Na última semana Bonfim voltou a criticar o fato de que alguns membros do PSDB devem apoiar o Presidente República, Jair Bolsonaro. Oficialmente o PSDB do Piauí apoiará a candidatura de Simone Tebet, que terá como vice a tucana Mara Gabrilli.



Edson Melo esclareceu que o partido sempre foi de centro, criticando alianças com esquerda ou direita. “O PSDB não tem candidato a presidente, liberou o partido para apoiar a candidatura do Dr. Silvio. Esse assessor do PT ele está baseado errado, é questão de origem. O PSDB é um partido de centro, pequenas partes centro-esquerda ou centro-direita. A origem desse assessor é petista, ele foi assessor do deputado Merlong. É natural que ele siga o seu caminho e deixe o PSDB em paz. Ele não é nem do PSDB mais”, lamentou.

O vereador ainda criticou a “falta de coerência” do MDB estadual. “Se a gente for falar de partido mais vergonhoso é o MDB que tem uma candidatura própria e apoia esse outro candidato da esquerda, isso aí é que é estranho”, finalizou.

O Professor Washington Bonfim revelou que não irá se pronunciar sobre o assunto.

